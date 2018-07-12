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Продавец у прилавка с мандаринами из Турции в торговом зале гипермаркета Глобус в городе Щелково Московской области.

Россия нарастила оборот внешней торговли с Турцией и Украиной

© Sputnik . Кирилл Каллиников
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В качестве отчетного периода Федеральная таможенная служба рассматривала пять месяцев с января по май 2018 года.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Оборот внешней торговли между Россией и Турцией в январе-мае 2018 года вырос на 46,2% в годовом выражении и составил 11,387 миллиарда долларов, а с Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Оборот внешней торговли с Турцией

Экспорт из России в Турцию составил 9,731 миллиарда долларов (рост на 44,6%), импорт России из Турции — 1,656 миллиарда долларов (рост в 1,6 раза).

Доля Турции в общем обороте внешней торговли России за отчетный период выросла до 4,2% с 3,5% годом ранее.

Оборот внешней торговли с Украиной

Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт России на Украину составил 3,629 миллиарда долларов (рост на 30,3%), импорт в Россию с Украины — 2,209 миллиарда долларов (рост на 26,3%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли России выросла до 2,2% с 2,1% годом ранее.




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