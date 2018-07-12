Трамп рассказал, что обсудит на встрече с Путиным

Американский президент заявил, что воспринимает российского лидера Владимира Путина не как врага, а как соперника, но однажды, возможно, он станет другом.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопрос о предполагаемом "вмешательстве" России в американские выборы намерен обсудить президент США Дональд Трамп на предстоящем саммите с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

"Думаю, мы идем на эту встречу, не ожидая многого. Мы хотим прояснить (вопрос о) Сирии. Мы также зададим ваш любимый вопрос о вмешательстве, я задам этот вопрос снова. Но мы также будем обсуждать другие вопросы. Мы будем говорить об Украине", — заявил он на внеплановой пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Брюсселе.

© Sputnik . Михаил Климентьев А вдруг они договорятся: почему Запад пугает встреча Путина и Трампа

Американский президент добавил, что Путин "может быть будет отрицать" вмешательство РФ в выборы в США, но он все равно задаст вопрос об этом и попросить "не делать этого снова".

Трамп поделился, что ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным, добавив, что переговоры могут оказаться продуктивными, а могут и нет.

"Посмотрим, что произойдет… Похоже, будет большая программа, и это займет много времени. Посмотрим, к чему это приведет, но это может оказаться продуктивным, чем-то очень продуктивным. А может и нет. Но я думаю, встреча с Путиным — это отлично", — отметил президент США.

Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.