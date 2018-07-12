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Рассмотрение апелляции по делу журналиста Кирилла Вышинского

Дмитрий Киселев пообещал продолжить поддерживать Вышинского

© Sputnik . Stringer
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (62)
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В среду суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского еще на два месяца — до 13 сентября.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. МИА "Россия сегодня" продолжит оказывать помощь журналисту, руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, заявил гендиректор агентства Дмитрий Киселев, сообщает РИА Новости.

"Для украинских властей все средства хороши: абсурдные обвинения, содержание в тяжелых условиях, информационный прессинг. Исходя из их логики, Кирилл Вышинский настолько опасен, что его даже нельзя перевести под домашний арест. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Кириллу и будем отстаивать наши интересы до победного", — заявил Киселев РИА Новости.

Защита Кирилла Вышинского просила отпустить журналиста под личное поручительство адвоката Андрея Доманского, однако в этом было отказано и в среду суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского еще на два месяца — до 13 сентября.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (62)



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