Захарова прокомментировала намерения Грузии вступить в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса, это было подтверждено на саммите, который проходит в Брюсселе 11-12 июля.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Вступление Грузии в НАТО будет иметь свои последствия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Мы говорили о том, что вступление в альянс тех стран, которые не являются его членами, не может не повлиять на целую картину и ситуацию с безопасностью на европейском континенте и, конечно, будет иметь свои последствия. Это касается не только Грузии", — сообщила она в ходе брифинга.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса, это было подтверждено на саммите, организация продолжит подготовку этого процесса.