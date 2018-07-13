"Игра престолов" возвращается: сериал снова номинировали на "Эмми"

В 2017 году популярный сериал "Игра престолов", на счету которого 38 побед на "Эмми", впервые не вошел в число номинантов престижной премии.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik."Игра престолов" после годового перерыва вновь номинирована на престижную награду телеакадемии США "Эмми" (Emmy Awards) в 22 категориях, на награду в том числе представлены актеры Лена Хиди, Николай Костер-Валдау и Питер Динклэйдж за роли второго плана, а также Дайана Ригг в категории "лучшая приглашенная актриса", сообщает РИА Новости. REUTERS/Neil Hall/File Picture Король Севера объявил о завершении съемок "Игры престолов"

В 2017 году сериал не был номинирован, потому что очередной седьмой сезон начали показывать лишь в середине июля, а чтобы претендовать на премию, показ должен был начаться до 1 июня.

Конкуренцию "Игре престолов" в этом году составят такие сериалы как "Рассказ служанки", "Американцы", "Очень странные дела", "Это мы", "Корона" и "Мир дикого запада".

Впервые в 2018 году лидерство по числу номинаций завоевал сервис Netflix, произведения которого получили 112 номинаций. До этого на протяжении 17 лет первое место по этому показателю уверенно занимал телеканал HBO, получивший в этом году 108 упоминаний.

Юбилейная 70-ая церемония вручения награды "Эмми" пройдет 17 сентября в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на телеканале NBC.

Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу, отмечая музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.