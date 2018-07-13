Кубанские врачи вернули зрение ослепшей женщине

Женщина потеряла зрение полгода назад, она обследовалась в нескольких ведущих офтальмологических клиниках России, но выявить причину заболевания и вылечить его так не смогли.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Хирурги офтальмологического отделения НИИ-ККБ № 1 в Краснодаре провели серию многочасовых уникальных комбинированных вмешательств и вернули зрение 53-летней жительнице Приморско-Ахтарского района, сообщают "Кубанские новости".

"Пациентке удалось восстановить зрение. На днях она прошла контрольное обследование, которое подтвердило отличные результаты хирургии. Женщина живет полноценной жизнью, даже не пользуясь очками", — рассказал главный офтальмолог министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий офтальмологического отделения НИИ-ККБ № 1 Алексей Малышев.

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Пациентка потеряла зрение полгода назад. Краснодарские врачи установили, что она перенесла геморрагический инсульт в области лобных долей головного мозга.

Ее внутричерепное давление повысилось, кровь прошла через зрительные нервы и заполнила внутриглазное содержимое правого и левого глаза. Обширное кровоизлияние вызвало токсическое поражение сетчатки, стекловидного тела, хрусталиков.

Специалисты НИИ-ККБ №1 назначили лечение, после которого артериальное давление стабилизировалось, врачи удалили кровяные сгустки из полости глаз, провели лазерную обработку пораженных отделов сетчатки, с помощью ультразвука заменили помутневшие хрусталики на искусственные.