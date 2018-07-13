15:35 13 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.29
  • EUR72.47
Поиск
Операция на глаза

Кубанские врачи вернули зрение ослепшей женщине

© Фото : минздрав Краснодарского края
Новости
Получить короткую ссылку
6210

Женщина потеряла зрение полгода назад, она обследовалась в нескольких ведущих офтальмологических клиниках России, но выявить причину заболевания и вылечить его так не смогли.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Хирурги офтальмологического отделения НИИ-ККБ № 1 в Краснодаре провели серию многочасовых уникальных комбинированных вмешательств и вернули зрение 53-летней жительнице Приморско-Ахтарского района, сообщают "Кубанские новости".

"Пациентке удалось восстановить зрение. На днях она прошла контрольное обследование, которое подтвердило отличные результаты хирургии. Женщина живет полноценной жизнью, даже не пользуясь очками", — рассказал главный офтальмолог министерства здравоохранения Краснодарского края, заведующий офтальмологического отделения НИИ-ККБ № 1 Алексей Малышев.

Ученый во время работы в лаборатории
© Fotolia / Hoda Bogdan
Эликсир молодости: ученые создали лекарство против стареющих клеток

Пациентка потеряла зрение полгода назад. Краснодарские врачи установили, что она перенесла геморрагический инсульт в области лобных долей головного мозга.

Ее внутричерепное давление повысилось, кровь прошла через зрительные нервы и заполнила внутриглазное содержимое правого и левого глаза. Обширное кровоизлияние вызвало токсическое поражение сетчатки, стекловидного тела, хрусталиков.

Специалисты НИИ-ККБ №1 назначили лечение, после которого артериальное давление стабилизировалось, врачи удалили кровяные сгустки из полости глаз, провели лазерную обработку пораженных отделов сетчатки, с помощью ультразвука заменили помутневшие хрусталики на искусственные.

Теги:
операция, офтальмология, зрение, Россия, Краснодарский край



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

А мне летать охота: красавицы-стюардессы со всего света
На саммите НАТО нетвердо стоящий на ногах Юнкер едва не упал на Порошенко
Нетвердо стоящий на ногах глава Еврокомиссии чуть не упал на Порошенко
Турнирный путь финалистов
Хорватия или Франция: тернистый путь к финалу ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia