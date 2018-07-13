15:35 13 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.29
  • EUR72.47
Поиск
Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Защита Вышинского подаст апелляционную жалобу на решение о продлении ареста

© Sputnik .
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (63)
12 0 0

В среду суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского на два месяца — до 13 сентября.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Апелляция на решение о продлении судом Херсона срока содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет отправлена в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста Кирилла Вышинского
© Sputnik . Stringer
Дмитрий Киселев пообещал продолжить поддерживать Вышинского

"Апелляционная жалоба сегодня будет отправлена по почте в адрес апелляционного суда Херсонской области", — сообщил РИА Новости Доманский.

В среду суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского на два месяца — до 13 сентября. Его адвокат Андрей Доманский на заседании просил отпустить журналиста под его личное поручительство, однако ему в этом было отказано. У защиты есть пять дней, чтобы опротестовывать решение суда.

Глава IFJ с настороженностью относится к заявлениям Украины по делу Вышинского>>

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Дело "журналиста-диверсанта с пистолетом": Киев заставил Запад умолкнуть>>

В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (63)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

А мне летать охота: красавицы-стюардессы со всего света
На саммите НАТО нетвердо стоящий на ногах Юнкер едва не упал на Порошенко
Нетвердо стоящий на ногах глава Еврокомиссии чуть не упал на Порошенко
Турнирный путь финалистов
Хорватия или Франция: тернистый путь к финалу ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia