Защита Вышинского подаст апелляционную жалобу на решение о продлении ареста

В среду суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского на два месяца — до 13 сентября.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Апелляция на решение о продлении судом Херсона срока содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет отправлена в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

© Sputnik . Stringer Дмитрий Киселев пообещал продолжить поддерживать Вышинского

"Апелляционная жалоба сегодня будет отправлена по почте в адрес апелляционного суда Херсонской области", — сообщил РИА Новости Доманский.

В среду суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского на два месяца — до 13 сентября. Его адвокат Андрей Доманский на заседании просил отпустить журналиста под его личное поручительство, однако ему в этом было отказано. У защиты есть пять дней, чтобы опротестовывать решение суда.

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Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

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В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".