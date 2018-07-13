Французы изменили статью конституции о равенстве граждан

Стремление к толерантности и политкорректности порой приводит к серьезным изменениям в законодательстве европейских странах.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Французское Национальное собрание исключило слово "раса" из конституции республики и запретило использование в ней "разделение по половому признаку", пишет Sputnik Эстония со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

За внесение данной поправки проголосовали 119 депутатов нижней палаты парламента Франции.

Первая статья французской конституции гласит: "Франция … обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия пола, происхождения и религии". Прежде говорилось о "равенстве перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии".

Последний раз поправки в Конституцию Франции вносились в 2008 году при президентстве Николя Саркози. Тогда Национальное собрание проголосовало за проведение "институционнальной реформы", которая внесла изменения в систему государственной власти в республике.