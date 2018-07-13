Почти пять миллиардов долларов Johnson & Johnson выплатит из-за присыпки

Суд города Сент-Луис в штате Миссури рассмотрел претензии 22 человек, включая шесть исков от родственников умерших от рака женщин.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Суд присяжных города Сент-Луис в штате Миссури обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить 4,69 миллиарда долларов компенсации женщинам, которые утверждают, что заболели раком яичников после использовании детской присыпки Baby Powder, сообщает РИА Новости со ссылкой на St.Louis Post-Dispatch.

Во время судебного разбирательства рассматривались претензии 22 человек, включая шесть исков от родственников умерших от рака женщин. Все они утверждали, что онкологические заболевания вызваны асбестом, который входит в состав присыпки.

Суд постановил выплатить истцам 550 миллионов долларов за материальный вред и четыре миллиарда 140 миллионов долларов — за моральный.