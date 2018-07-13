Минюст США обвинил 12 сотрудников спецслужб России во взломе компьютеров правительства

В октябре прошлого года министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам, совершенным в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Минюст США выдвинул новые обвинения против 12 сотрудников российских спецслужб в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому России "вмешательству" в выборы в США, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн.

Как говорится в распространенном минюстом тексте обвинений, 12 сотрудников российских спецслужб обвиняются в хакерских атаках на компьютерную сеть Демократической партии США. Согласно документу, они якобы незаконно получали конфиденциальную информацию и обнародовали ее.

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При этом Розенштайн отметил, что обвинительный документ против 12 россиян не содержит данных о влиянии их действий на исход выборов в США в 2016 году.

В октябре прошлого года министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам, совершенным в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября 2016 года.

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество".

Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".