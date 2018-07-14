Спасенных в Таиланде детей выпишут из больницы 19 июля

Все спасенные находятся в медицинском карантине на специально выделенном для этого восьмом этаже здания больницы Прачанукро в городе Чианграе. Анализы, сделанные детям и их тренеру в первые дни после освобождения из пещеры, показали отсутствие каких-либо угрожающих жизни и здоровью инфекций.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Юные футболисты и их тренер, спасенные из затопленной пещеры в Таиланде, выйдут из больницы 19 июля, заявил в субботу министр здравоохранения Таиланда Пиясакон Саконсатаядон. Об этом сообщает РИА Новости.

© REUTERS / Soe Zeya Tun Голливуд снимет фильм о спасении детей из пещеры в Таиланде

"Все тринадцать "Лесных вепрей" будут выписаны из больницы в четверг, 19 июля", — заявил министр на пресс-брифинге для местных и иностранных журналистов, который транслировал телеканал Thai PBS.

"Мы должны хорошо подготовить их и их семьи к вниманию публики и СМИ, которое ожидает их сразу после выписки", — добавил министр.

Двенадцать подростков в возрасте от 11 до 16 лет, игроки юниорской футбольной команды "Лесные вепри" и их 25-летний тренер были эвакуированы спасателями из затопленной десятикилометровой пещеры "Тхам Луанг" 8 – 10 июня в ходе уникальной международной поисково-спасательной операции, длившейся почти 18 дней.