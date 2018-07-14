Ученые рассказали о пользе ходьбы босиком для детей

Согласно проведенным исследованиям, дети, проводящие много времени босиком, лучше справлялись с заданиями на сохранение баланса.

СУХУМ, 14 июл — Sputnik. Команда ученых из Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Германия) доказала, что прогулки босиком положительно влияют на развитие моторных навыков ног в детстве — у детей и подростков, которые много ходят и бегают босиком, улучшаются способность сохранять равновесие, спринтерские навыки и умение прыгать, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на портал Вести.ru.

Группа исследователей отобрала для участия в эксперименте около 800 детей и подростков — учеников начальных и средних классов из разных регионов. Часть из них проживала в сельских регионах Южной Африки, а другая часть — в городах на севере Германии. Суть состояла в разнице обстоятельств — африканские дети привыкли ходить босиком, а дети из второй большую часть времени проводили в обуви.

Большинство африканских детей, которые ходят в школу, занимаются спортом и проводят досуг босиком, лучше справились с заданиями на сохранение баланса и прыжки, тем самым подтвердив, что развитие основных моторных навыков ног в детском и подростковом возрасте частично зависит от того, во что обут (или не обут) ребенок.