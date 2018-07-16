Глава Хорватии выступила за необходимость диалога с Россией

В воскресенье Колинда Грабар-Китарович перед финалом чемпионата мира по футболу в Москве, в котором сборная Хорватии уступила команде Франции, встретилась в Кремле с Владимиром Путиным.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила за необходимость диалога с Россией вместо ее изоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Грабар-Китарович выразила обеспокоенность действиями России в юго-восточной Европе, но при этом заявила о важности диалога с Москвой по вопросам безопасности. "Мы должны работать вместе", — сказала глава государства.

Также президент Хорватии выразила надежду на то, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки будут помнить, что являются гарантами международной стабильности.

В воскресенье перед финальным матчем Чемпионата мира между сборными Хорватии и Фрнации Колинда Грабар-Китарович встретилась в Кремле с Владимиром Путиным. Главы государств обменялись подарками, президент России подарил своей коллеге букет цветов, а она ему — футболку своей сборной с надписью Putin.