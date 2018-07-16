10:58 16 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.29
  • EUR72.47
Поиск
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Хорватии К. Грабар-Китарович

Глава Хорватии выступила за необходимость диалога с Россией

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
Получить короткую ссылку
1910

В воскресенье Колинда Грабар-Китарович перед финалом чемпионата мира по футболу в Москве, в котором сборная Хорватии уступила команде Франции, встретилась в Кремле с Владимиром Путиным.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила за необходимость диалога с Россией вместо ее изоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Грабар-Китарович выразила обеспокоенность действиями России в юго-восточной Европе, но при этом заявила о важности диалога с Москвой по вопросам безопасности. "Мы должны работать вместе", — сказала глава государства.

Также президент Хорватии выразила надежду на то, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки будут помнить, что являются гарантами международной стабильности.

В воскресенье перед финальным матчем Чемпионата мира между сборными Хорватии и Фрнации Колинда Грабар-Китарович встретилась в Кремле с Владимиром Путиным. Главы государств обменялись подарками, президент России подарил своей коллеге букет цветов, а она ему — футболку своей сборной с надписью Putin.

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Хорватии К. Грабар-Китарович
© Sputnik . Сергей Гунеев
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Хорватии К. Грабар-Китарович



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу
Мотострелки отразили ночную атаку на учениях в Забайкалье
Мотострелки отразили ночную атаку на учениях в Забайкалье
Турнирный путь финалистов
Хорватия или Франция: тернистый путь к финалу ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia