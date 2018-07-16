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Президент России Владимир Путин в аэропорту в Хельсинки

Путин прибыл в Хельсинки для встречи с Трампом

© AFP 2018 / Jonathan NACKSTRAND
Новости
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Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Sputnik . Михаил Климентьев
А вдруг они договорятся: почему Запад пугает встреча Путина и Трампа

Сразу из аэропорта Путин отправится в президентский дворец.

У лидеров двух стран запланировано совместное фотографирование с президентом Финляндии, а затем, спустя десять минут, должна начаться встреча. На беседу тет-а-тет стороны отвели полтора часа.

Далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, по продолжительности займут один час 45 минут.

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.




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