Путин прибыл в Хельсинки для встречи с Трампом

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Михаил Климентьев А вдруг они договорятся: почему Запад пугает встреча Путина и Трампа

Сразу из аэропорта Путин отправится в президентский дворец.

У лидеров двух стран запланировано совместное фотографирование с президентом Финляндии, а затем, спустя десять минут, должна начаться встреча. На беседу тет-а-тет стороны отвели полтора часа.

Далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, по продолжительности займут один час 45 минут.

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.