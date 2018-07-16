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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки

Переговоры тет-а-тет Путина и Трампа начались в Хельсинки

© REUTERS / Kevin Lamarque
Новости
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Беседе президентов предшествовало совместное фотографирование с главой Финляндии как принимающей стороной.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры тет-а-тет в президентском дворце в Хельсинки, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на церемонии совместного фотографирования
© Sputnik . Михаил Климентьев
Трамп считает, что с Россией лучше поладить

Беседе президентов предшествовало совместное фотографирование с главой Финляндии как принимающей стороной. Финляндия выбрана в качестве места встречи неслучайно, страна сохраняет нейтралитет.

На беседу тет-а-тет стороны отвели полтора часа. Далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, по продолжительности займут один час 45 минут.

Каких-то конкретных решений ни политики, ни эксперты от саммита не ждут — отмечается, что хорошо уже то, что диалог начался. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что США и Россия на саммите смогут договориться о возобновлении замороженных каналов связи по ключевым вопросам.

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы. На встречу, как сообщалось ранее, отводится три часа.

Теги:
Дональд Трамп, Владимир Путин, Хельсинки



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