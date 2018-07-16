Владимир Путин предложил Трампу обсудить "болевые точки"

Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры тет-а-тет в президентском дворце в Хельсинки, которым предшествовала открытая часть встречи в узком составе.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Владимир Путин заявил, что пришло время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям России и США и по различным "болевым точкам" в мире, сообщает РИА Новости.

"У нас продолжаются постоянные контакты. Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну и, конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным "болевым точкам" в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание", — заявил Путин.

Путин и Трамп в комнату для переговоров зашли вместе, одним взглядом они договорились, кто первый начнет встречу. В завершении протокольной части американский лидер первый протянул руку для рукопожатия. pic.twitter.com/BpDYpRNy09 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 июля 2018 г.

При этом Трамп отметил, что весь мир заинтересован в хороших отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"У наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения. На протяжении нескольких лет", — сказал он.

Президент США сообщил, что хотел бы поговорить о торговле, военных вопросах, в том числе ядерном потенциале двух стран, и Китае. Также Трамп поздравил Путина с проведением "великолепного чемпионата мира по футболу".

Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием. Далее беседа продолжится тет-а-тет, на нее отведено полтора часа.