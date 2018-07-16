Больше двух часов шла встреча Путина и Трампа

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в узком составе, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась, сообщает РИА Новости.
Изначально на беседу тет-а-тет протокол отводил 1,5 часа.
Далее по графику переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, займут 1 час 45 минут.
Каких-то конкретных решений ни политики, ни эксперты от саммита не ждут — отмечается, что хорошо уже то, что диалог начался. Глава российского МИД Сергей Лавров рассчитывает, что США и Россия на саммите смогут договориться о возобновлении замороженных каналов связи по ключевым вопросам.