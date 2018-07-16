Трамп о встрече с Путиным: хорошее начало для всех

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в узком составе, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что это "хорошее начало для всех", сообщает РИА Новости.

"Это хорошее начало. Это хорошее начало для всех", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о прошедшей встрече перед началом рабочего ланча, в котором принимают участие российская и американские делегации.

После завершения личной встречи Путина и Трампа начались российско-американские переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, займут 1 час 45 минут.