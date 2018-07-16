Франция решила закрыть торгпредство в России

Ранее Москва уведомила Париж, что Business France больше не разрешается работать в России в рамках положений французского законодательства.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Представительство по торговле и инвестициям, обеспечивающее деятельность Business France в России, закрылось, сообщает РИА Новости.

"(Это решение. — Прим. ред.) прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры", — сказано в пресс-релизе.

В посольстве также отметили ухудшение условий работы бюро в стране, напомнив об аресте банковского счета организации и выдворении директора.

Агентство Business France в дальнейшем "будет опираться на негосударственных партнеров, работающих в России, чтобы обеспечить преемственность услуг, которые французское государство намерено им предоставлять", сообщается в документе представительства.