Появился первый тизер нового сезона "Доктора Кто"

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Телеканал BBC опубликовал тизер одиннадцатого сезона сериала "Доктор Кто", где главную роль впервые с 1963 года исполнит женщина – актриса Джоди Уиттакер, сообщает портал "360tv".

Исполнительница путешественника по времени английская актриса Джоди Уиттакер известна по сериалу "Убийство на пляже", где играла вместе с 10-м Доктором — Дэвидом Теннантом.

Отдать роль женщине решил новый исполнительный продюсер Крис Чибнел. "Я всегда хотел сделать 13-го Доктора женщиной, и мы все взволнованы тем, что у нас это получилось. Пробы Джоди просто взорвали нам мозг. Джоди — востребованная актриса, забавная, вдохновляющая, суперумная и остроумная, сильная и душевная — то, что надо для Доктора", — рассказал Чибнел.

Помощниками Доктора в следующем сезоне будут Грэм (Брэдли Уолш), Райан (Тосин Коул) и Ямин (Мэндип Джилл).

Премьера 11-го сезона сериала "Доктор Кто" состоится в октябре 2018 года.