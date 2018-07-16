СМИ: Трамп подмигнул Путину на встрече в Хельсинки

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Журналист британского телеканала Sky News Марк Стоун заметил, что перед началом встречи президент США Дональд Трамп подмигнул российскому президенту, сообщает РИА Новости.
Very awkward body language… but @realDonaldTrump did offer Vladimir Putin a wink. @SkyNews 😉 pic.twitter.com/mQur4dzReI— Mark Stone (@Stone_SkyNews) 16 июля 2018 г.
"Очень странный язык тела… Но Дональд Трамп действительно подмигнул Путину", — написал он в Twitter, прикрепив соответствующий фрагмент видеозаписи.
В понедельник лидеры России и США провели в Хельсинки переговоры, которые продлились четыре часа. Как заявил Владимир Путин по итогам встречи, они прошли в "откровенной и деловой атмосфере" и стали "весьма успешными и полезными", отметив, что переговоры стали первым шагом для устранения многочисленных проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. Трамп, в свою очередь, назвал диалог "прямым и открытым".