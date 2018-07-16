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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

СМИ: Трамп подмигнул Путину на встрече в Хельсинки

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
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В понедельник лидеры России и США провели в Хельсинки переговоры, которые продлились четыре часа.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Журналист британского телеканала Sky News Марк Стоун заметил, что перед началом встречи президент США Дональд Трамп подмигнул российскому президенту, сообщает РИА Новости.

"Очень странный язык тела… Но Дональд Трамп действительно подмигнул Путину", — написал он в Twitter, прикрепив соответствующий фрагмент видеозаписи.

В понедельник лидеры России и США провели в Хельсинки переговоры, которые продлились четыре часа. Как заявил Владимир Путин по итогам встречи, они прошли в "откровенной и деловой атмосфере" и стали "весьма успешными и полезными", отметив, что переговоры стали первым шагом для устранения многочисленных проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. Трамп, в свою очередь, назвал диалог "прямым и открытым".




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