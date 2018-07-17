Bloomberg назвал богатейшего человека в современной истории

Отчет ведется с 1982 года, тогда Forbes впервые опубликовал свой рейтинг богатейших людей планеты.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Основатель Amazon Джефф Безос в текущем году пополнил свое состояние на 52 миллиарда долларов, его суммарное состояние оценивается теперь в 150 миллиардов долларов, что делает его богатейшим человеком в современной истории, сообщает РИА Новости.

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У ближайшего преследователя — основателя Microsoft Билла Гейтса — состояние почти на 55 миллиардов меньше, третье место занимает инвестор Уоррен Баффетт с 83 миллиардами.

Предыдущий рекорд принадлежал Гейтсу, чье состояние в 1999 году некоторое время достигало отметки в 100 миллиардов, что с учетом инфляции эквивалентно 149 миллиардам долларов в 2018 году, уточняет Bloomberg.