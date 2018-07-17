Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с "вареной макарониной"

​Первая полноформатная встреча президентов России и США, Путина и Трампа, прошла в понедельник в Хельсинки.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что Дональд Трамп выглядел как "маленькая раскисшая макаронина" на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщает РИА Новости.

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи", — опубликовал в Twitter видеобращение Шварценеггер.

Актер упрекнул американского лидера в том, что Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом.

"Вы — президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?" – пожаловался Шварценеггер, который, как и Трамп, является республиканцем.

​Первая полноформатная встреча президентов России и США, Путина и Трампа, прошла в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов.