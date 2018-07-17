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Операция по удалению злокачественной опухоли

Сибирские ученые нашли новый метод лечения рака

© Sputnik . Варвара Гертье
Новости
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Ученые ожидают, что технология "Каранахан" заметно повысит шансы онкобольных на успешное лечение и выздоровление.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Специалисты Института цитологии и генетики в Новосибирске разработали новейшую технологию эффективного лечения рака, которая позволяет в разы уменьшить дозы химиотерапии. В ее основу легла уязвимость опухолевых клеток в определенные периоды их жизненного цикла, сообщает РИА Новости.

Данной технологии ученые дали название "Каранахан" ("убивающий причину").

Архивное фото.
© Sputnik . Тарас Литвиненко
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"Изучая стволовые злокачественные клетки, наши сотрудники выявили у них уникальное свойство: способность захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК", — сообщил представитель ФИЦ "Институт цитологии и генетики" Георгий Батухтин.

Исследования ученых показали, что если внедрять в клетку эти фрагменты через определенный промежуток времени после воздействия химиотерапии, то они не дают клетке завершить процесс восстановления и она погибает.

Новую методику уже опробовали для лечения асцитной формы рака у мышей. В результате мыши не только излечились, но и принесли полноценное потомство. Исследователи продолжили испытания еще на нескольких видах онкологических заболеваний.

Теги:
врачи, онкология



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