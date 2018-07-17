Военные кафедры в учебных заведениях России могут быть ликвидированы

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации военных кафедр в высших учебных заведениях, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минобороны Абхазии об экзаменах в военные вузы России: не всех устроили результаты

Сейчас подготовка в вузах проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах и на факультетах военного обучения.

Законопроектом предлагается заменить все виды подразделений подготовки едиными военными учебными центрами.

По словам депутата Владимира Шаманова, цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов.

Как отметил депутат, объем военной подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют.

Ранее Шаманов заявил, что изменения не скажутся на студентах, они касаются только унификации названий, полномочий и дипломов.