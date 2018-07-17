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Студенты Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) во время занятий на военной кафедре вуза.

Военные кафедры в учебных заведениях России могут быть ликвидированы

© Sputnik . Валерий Титиевский
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Законопроектом предлагается заменить все виды подразделений подготовки едиными военными учебными центрами.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации военных кафедр в высших учебных заведениях, сообщает РИА Новости.

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Сейчас подготовка в вузах проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах и на факультетах военного обучения.

Законопроектом предлагается заменить все виды подразделений подготовки едиными военными учебными центрами.

По словам депутата Владимира Шаманова, цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов.

Как отметил депутат, объем военной подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют.

Ранее Шаманов заявил, что изменения не скажутся на студентах, они касаются только унификации названий, полномочий и дипломов.




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