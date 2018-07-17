Двоюродная сестра Юлии Скрипаль рассказала об их телефонном разговоре

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Двоюродная сестра пострадавшей в результате ЧП в Солсбери Юлии Скрипаль, Виктория Скрипаль заявила, что в начале июля смогла связаться с сестрой и та рассказала, что долечивается и занимается здоровьем отца, сообщает РИА Новости.

"У меня не было связи с Сергеем Викторовичем. Она (Юлия — ред.) мне сказала, что она сейчас долечивается и занимается здоровьем папы. Все, что она сказала", — сообщила Скрипаль РИА Новости.

Виктория Скрипаль заявила, что поговорила с сестрой по телефону, однако не уточнила, кто кому позвонил.

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"Больше связи не было… Она не считает нужным нам звонить… На мои письма она не отвечает, но я знаю, что она их видела", — добавила Виктория Скрипаль, отметив, что ей хотелось бы поддерживать связь с родственниками, в частности, знать, как здоровье дяди.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля. Пострадал также полицейский Ник Бейли.