Минобороны России заявило, что готово реализовать договоренности Путина и Трампа

Накануне Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Минобороны России готово к практической реализации достигнутых в Хельсинки договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ведомства генерал-майор Игоря Конашенкова.

"Министерство обороны РФ готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки", — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что российское военное ведомство "готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности".

На встрече в финской столице российский президент заверил своего американского коллегу, что Москва готова продлить договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ), но надо обсудить детали.

Также лидеры России и США договорились о сотрудничестве по сирийской проблеме. Трамп подчеркнул, что это может может спасти сотни тысяч жизней.