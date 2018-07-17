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Страны мира. Исландия

Россияне рассказали, в какие страны мечтают поехать после ЧМ-2018

© Sputnik . Алексей Филиппов
Новости
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После Чемпионата мира по футболу, насмотревшись на иностранных болельщиков, россияне выбрали самые желанные туристические направления.

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Лидером рейтинга, который провел туристический сервис Skyscanner, стала Исландия, сообщает портал "360tv".

Пострадавшие туристы
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Страна гейзеров и северного сияния вызвала симпатии у большинства (20%) опрошенных. Болельщики исландской команды покорили россиян своим бодрым фирменным кличем "Huh!" и отношением к родной сборной, которая, впервые в своей истории приняла участие в чемпионате мира.

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Сразу после Исландии идет солнечная Бразилия (18%). Опрошенные были впечатлены праздником, который умудрялись создавать вокруг себя бразильские болельщики —  зажигательные песни и танцы.

Замыкает первую тройку Мексика, ее теперь хотят посетить 16% россиян.

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В десятке предпочтений граждан России также Австралия (12%), Хорватия (8%), Перу (7,5%), Нигерия (4,5%) и Иран (2,3%).

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля.

 




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