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Сбой в Face ID: функция распознавания лиц iPhone X подвела на презентации

Экраны трех новых iPhone опубликовали в сети

Associated Press
Новости
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iPhone 9 получит вырез в верхней части экрана и одинарную светодиодную камеру.

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Модели трех новых iPhone, выпуск которых готовится осенью, попали в сеть, сообщает 360tv. Фото передних панелей трех готовящихся к выходу смартфонов опубликовал в своем Twitter инсайдер Вениамин Гескин. 

На снимках представлены панели диагональю 5,8 дюйма, 6,1 дюйма и 6,5 дюйма. Судя по представленным фото, самые толстые рамки будут у бюджетной 6,1-дюймовой модели, которую оснастят ЖК-экраном. Две остальные модели получат OLED-экраны.

Помимо этого, у новой модели Apple iPhone 9 появится основная ординарная камера со светодиодной вспышкой. Кнопки для управления будут расположены по бокам гаджета.

Ранее сообщалось, что компания Apple решила разработать целый ряд новых эмодзи. Так, их число достигает более 70, и они будут представлять из себя новых животных, супергероев. Также некоторые смайлы обзаведутся рыжим цветом волос.

Теги:
мобильные телефоны, цифровые технологии



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