Вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума

Россия не вошла в число 33 крупнейших держателей американских казначейских обязательств, сбросив две трети имевшихся у нее гособлигаций.

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Вложения России в госдолг США сократились до минимума с 2007 года, сообщает РИА Новости. Сейчас они составляют 14,9 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

На первом месте по-прежнему Китай, который владеет гособлигациями на 1,18 трлн. долларов. Далее следуют Япония (1,04 трлн. долларов) и Ирландия (301 млрд. долларов). В целом различные государства финансируют американский долг на сумму 6,21 трлн. долларов.

Привлекательность американских бумаг объясняется их высокой надежностью. В связи с этим министерства многих стран используют данный инструмент, чтобы сохранить с его помощью свои резервы.

© Sputnik . Евгений Биятов РФ погасила последний внешний долг СССР

Отмечается, что ставка ФРС (американского Центробанка) растет, что приводит к удорожанию доллара и одновременному снижению доходности гособлигаций.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что Россия сокращает свою долю в госдолге США в рамках проводимой программы по диверсификации международных резервов. Она отметила, что при проведении данной процедуры регулятором учитываются все возможные риски.

Эксперты отмечают, что действия российских властей продиктованы в первую очередь экономической целесообразностью, поскольку инвестировать в госдолг США сейчас довольно рискованно.