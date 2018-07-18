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Вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума

CC0 / Pixabay
Новости
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Россия не вошла в число 33 крупнейших держателей американских казначейских обязательств, сбросив две трети имевшихся у нее гособлигаций.

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Вложения России в госдолг США сократились до минимума с 2007 года, сообщает РИА Новости. Сейчас они составляют 14,9 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

На первом месте по-прежнему Китай, который владеет гособлигациями на 1,18 трлн. долларов. Далее следуют Япония (1,04 трлн. долларов) и Ирландия (301 млрд. долларов). В целом различные государства финансируют американский долг на сумму 6,21 трлн. долларов. 

Привлекательность американских бумаг объясняется их высокой надежностью. В связи с этим министерства многих стран используют данный инструмент, чтобы сохранить с его помощью свои резервы.

Водовзводная башня Московского Кремля (слева) и высотное здание министерства иностранных дел РФ
© Sputnik . Евгений Биятов
РФ погасила последний внешний долг СССР

Отмечается, что ставка ФРС (американского Центробанка) растет, что приводит к удорожанию доллара и одновременному снижению доходности гособлигаций. 

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что Россия сокращает свою долю в госдолге США в рамках проводимой программы по диверсификации международных резервов. Она отметила, что при проведении данной процедуры регулятором учитываются все возможные риски.

Эксперты отмечают, что действия российских властей продиктованы в первую очередь экономической целесообразностью, поскольку инвестировать в госдолг США сейчас довольно рискованно.

Теги:
долги, финансы, облигации, банки, США, Россия



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