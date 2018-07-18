Американская художница создает удивительные оптические иллюзии

Художница из Лос-Анджелеса Кэти-Энн Гилмор сочетает искусство с математикой при создании трехмерных изображений.

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Кэти Энн Гилмор из Лос-Анджелеса прославилась благодаря своей необычной технике рисования. В своем творчестве она объединяет искусство и математику, чтобы превратить плоские поверхности в трехмерные иллюзии, рассказывает Новости Краснодара.

Публикация от Katy Ann Gilmore (@katyanngilmore) 23 Июн 2018 в 12:36 PDT

Гилмор получила степень бакалавра по математике, искусству и испанскому языку в Гринвилл-колледже, штат Иллинойс, а также училась визуальному искусству в Университете Азуса Тихоокеанского региона в Калифорнии.

Публикация от Katy Ann Gilmore (@katyanngilmore) 12 Янв 2017 в 11:36 PST

Вдохновение для своих рисунков она черпает из математических формул, графиков и уравнений, что приводит к необычным формам, создающим оптические иллюзии.

Публикация от Katy Ann Gilmore (@katyanngilmore) 18 Авг 2017 в 11:37 PDT

Каждую линию в рисунке Кэти Энн планирует заранее, а затем вручную наносит с помощью ручек и маркеров. Благодаря схематичным продуманным композициям, поверхности, на которых рисует Гилмор, становятся объемными и "живыми", создавая 3D-эффект.