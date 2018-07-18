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Работа Кэти-Энн Гилмор

Американская художница создает удивительные оптические иллюзии

© Katy Ann Gilmore
Новости
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Художница из Лос-Анджелеса Кэти-Энн Гилмор сочетает искусство с математикой при создании трехмерных изображений.

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Кэти Энн Гилмор из Лос-Анджелеса прославилась благодаря своей необычной технике рисования. В своем творчестве она объединяет искусство и математику, чтобы превратить плоские поверхности в трехмерные иллюзии, рассказывает Новости Краснодара.

Гилмор получила степень бакалавра по математике, искусству и испанскому языку в Гринвилл-колледже, штат Иллинойс, а также училась визуальному искусству в Университете Азуса Тихоокеанского региона в Калифорнии.

Вдохновение для своих рисунков она черпает из математических формул, графиков и уравнений, что приводит к необычным формам, создающим оптические иллюзии.

Каждую линию в рисунке Кэти Энн планирует заранее, а затем вручную наносит с помощью ручек и маркеров. Благодаря схематичным продуманным композициям, поверхности, на которых рисует Гилмор, становятся объемными и "живыми", создавая 3D-эффект.




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