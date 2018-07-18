Застрявшие в тайской пещере дети провели 10 дней без еды

Продукты питания были съедены подростками еще до входа в пещеру, которая впоследствии оказалась затопленной.

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Десятидневная масштабная поисково-спасательная операция в горах северного Таиланда принесла победу: запертые из-за наводнения в семикилометровой пещере подростки из местной юниорской футбольной команды и их 25-летний тренер были найдены и доставлены на поверхность, сообщает РИА Новости. © REUTERS / / Government Public Relations Department (PRD) and Government Spokesman Bureau Спасенных в Таиланде детей выпишут из больницы 19 июля

"У нас не было никаких продуктов, когда мы вошли в пещеру. Мы не собирались праздновать день рождения в пещере, мы собирались успеть к вечеру домой к имениннику, его родители подготовили для него и для нас праздник", — рассказал один из подростков.

По его словам, они только пили воду, которая стекала со сталактитов. "Пили много, до такого ощущения, как будто ты сыт, хотя это ощущение длилось не очень долго", — отметил спасенный.

Во время поисково-спасательной операции многие СМИ сообщали, что подростки перед заходом в пещеру купили большое количество чипсов, пирожков и конфет, чтобы отметить день рождения одного из них.

Группа школьников и их тренер пропали 23 июня. Обнаружить их удалось лишь через 10 дней. Первых ребят вывели на поверхность 8 июля, закончена операция по спасению была 10 июля.