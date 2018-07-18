Генсек НАТО: мы призываем Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии

Столтенберг также в очередной раз заявил о поддержке НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии.

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии, которые НАТО и Грузия считают оккупированными территориями, передает РИА Новости.

"Мы призываем Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии", — сказал он журналистам после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. В 2009 году в Южной Осетии была сформирована 4-я российская военная база. В 2018 году президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией, согласно которому граждане Южной Осетии могут быть приняты на службу в составе российской военной базы в республике по контракту в добровольном порядке.

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14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии. 413 дней шла война, которая унесла жизни 1714 человек. 30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. Впоследствии в Абхазию были введены российские миротворцы. В 2009 году между РФ и Абхазией было подписано соглашение об объединенной российской военной базе на территории Абхазии — 7-й Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базе.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Подразделения российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии входят в состав Южного военного округа.