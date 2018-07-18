21:28 18 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.90
  • EUR73.13
Поиск
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО: мы призываем Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Новости
Получить короткую ссылку
11121

Столтенберг также в очередной раз заявил о поддержке НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии.

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии, которые НАТО и Грузия считают оккупированными территориями, передает РИА Новости.

"Мы призываем Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии", — сказал он журналистам после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. В 2009 году в Южной Осетии была сформирована 4-я российская военная база. В 2018 году президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией, согласно которому граждане Южной Осетии могут быть приняты на службу в составе российской военной базы в республике по контракту в добровольном порядке.

Интервью президента РФ В. Путина американскому телеканалу Fox News
© Sputnik . Алексей Никольский
Путин прокомментировал возможное вступление Грузии и Украины в НАТО

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии. 413 дней шла война, которая унесла жизни 1714 человек. 30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. Впоследствии в Абхазию были введены российские миротворцы. В 2009 году между РФ и Абхазией было подписано соглашение об объединенной российской военной базе на территории Абхазии — 7-й Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базе.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Подразделения российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии входят в состав Южного военного округа.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Казахстанский атлет собирается установить новый рекорд по взрыванию грелок
    Порвал как грелку

    Казахстанский силач Сергей Цырульников готовится к новому трюку – он собирается надуть и взорвать 25 грелок.

  • ДТП с участием кыргызстанца на юго-востоке Москвы
    Смертельное ДТП

    По информации посольства КР в Москве, по итогам встречи и переговоров с сотрудниками правоохранительных органов России выяснилось, что в результате автокатастрофы погибли трое уроженцев Кыргызстана, двое из которых имеют российское гражданство.

  • Пассажиры в аэропорту Минск, архивное фото
    Без виз

    В МИД Беларуси рассказали, как будет действовать безвизовый режим на время проведения Вторых Европейских игр летом 2019 года.

  • Здание Московского государственного университета
    Гранит науки

    Зачем латвийцу диплом российского вуза: как получить высшее образование в России и легко ли потом найти работу здесь или придется возвращаться на родину?

  • Литовская военная пехотная боевая машина Vilkas
    Броня крепка

    Боевую машину пехоты Vilkas литовского производства протестировали на немецких полигонах.

  • Модели в гримерной. Архивное фото
    Изнанка успеха

    Молдавская модель рассказала о тонкостях профессии, перспективах работы в стране и о том, почему многие молодые люди уезжают из республики за границу.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Премьерный показ спектакля Клинический случай
Премьерный показ спектакля "Клинический случай"
Вода по пояс - последствия сильного ливня в Краснодаре
Кругом вода: ливень затопил Краснодар
Победители всех чемпионатов мира по футболу
Победители чемпионатов мира по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia