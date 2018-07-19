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В Госдуме решили не вводить пошлины на интернет-покупки

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Предполагалось взимать пошлины за посылки суммой дороже 500 евро в месяц с 1 июля 2018 года. Через год беспошлинный порог составил бы уже 100 евро за одно отправление и 200 евро суммарно в месяц на одно физическое лицо.

СУХУМ, 19 июл — Sputnik. Норма, допускавшая введение платежа за покупки товаров в иностранных онлайн‐магазинах, исключена из текста законопроекта о таможенном регулировании, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял Комитет Госдумы по бюджету и налогам.

По словам заместителя министра финансов России Ильи Трунина, налог на покупки в интернете, пусть даже иностранных магазинов, не является предметом таможенного регулирования. Он пояснил, что таможенные платежи, которые связаны с пересечением границы, установлены не российскими законодателями, а Евразийским экономическим союзом. В связи с этим введение этой нормы является преждевременным.

Помимо этого, в российском законодательстве отсутствует понятие международной электронной торговли, добавил Трунин.




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