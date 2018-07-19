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Названы самые "мужские" автомобили

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Выяснилось, что на авторынке есть автомобили, которые в основном предпочитают мужчины.

СУХУМ, 19 июл — Sputnik. В ходе проведенного исследования, аналитики выяснили, какие марки автомобилей предпочитает сильный пол в России, пишет журнал "За рулем".

Производство обновленного Hyundai Solaris в Ленинградской области
© Sputnik . Михаил Киреев
Названы самые неприхотливые автомобили

Оказывается, на авторынке есть марки авто, которые в основном предпочитают мужчины. Лидером рейтинга по данному показателю стал представитель японского автоконцерна Subaru — 95,1% владельцев ее моделей составляют мужчины, представительницы же слабого пола — лишь 4,9%. За ним следует Jeep с 94,6% владельцев-мужчин. Замыкает тройку Toyota с показателем 94,2%.

В топ-5 вошли Infiniti с 93,4% и Honda — 92,9%.

Представитель российского автопрома — УАЗ — оказался лишь на шестом месте: 92,4% владельцев российских внедорожников — мужчины. Далее в списке расположились Lexus (92,2%), Mitsubishi (92%), Mercedes-Benz (91,4%) и Volvo (91,3%).




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