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В Солсбери приступили к очистке связанных с отравлением Скрипалей мест

Британская полиция идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей

© Sputnik . Алекс Макнотон
Новости
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Ранее издание Daily Mail со ссылкой на источник в разведке сообщило, что отравление могла осуществить группа из шести человек, "ключевую позицию" в которой занимала женщина.

СУХУМ, 19 июл — Sputnik. Полиция Великобритании полагает, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери отравили несколько человек и что к этому причастны выходцы из России, написали британские СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Источник сообщил агентству, что следствие полагает, что оно идентифицировало подозреваемых, виновных в атаке на Скрипалей", — говорится в сообщении агентства Пресс Ассошиэйшн в Twitter.

​"Следователи уверены, что подозреваемые — русские", — сообщил телеканал ITV со ссылкой на Пресс Ассошиэйшн. Там также отметили, что к отравлению причастны несколько человек. Следствие использовало записи с камер видеонаблюдения и данные о тех, кто прибыл в страну примерно в тот период, уточнило СМИ.

Четвертого марта в Солсбери, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В Солсбери приступили к очистке связанных с отравлением Скрипалей мест
© Sputnik . Алекс Макнотон
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Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.




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