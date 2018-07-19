Сувениры от РЖД: болельщики ЧМ нанесли ущерб компании в размере 1 миллиона рублей

Во время ЧМ по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, болельщикам и представителям СМИ был предоставлен бесплатный проезд как в самих городах проведения матчей, так и в поездах дальнего следования.

СУХУМ, 19 июл — Sputnik. Болельщики во время Чемпионата мира по футболу вынесли из бесплатных поездов в качестве "сувениров" имущество примерно на миллион рублей, сообщил начальник департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Павел Бурцев, передает Р-Спорт. © Sputnik . Полина Твердова Россия подсчитывает доходы от ЧМ 2018

"То, что какую-то "сувенирную" продукцию они себе находили, выносили, поверьте, у нас и в повседневной жизни тоже такое случается. Но, учитывая, что у нас компания с серьезным подходом, все должно учитываться. Мы, действительно, такой учет провели в рамках деятельности "Федеральной пассажирской компании". Общие потери у нас в этом направлении около миллиона рублей", — рассказал Бурцев на брифинге в четверг.

Болельщики забирали с собой в качестве сувениров одеяла, подстаканники и постельное белье.

"Даже наши простыни мы наблюдали по телевизору, на которых были плакаты сделаны. Это именно в тех поездах, где мы осуществляли бесплатные перевозки", — отметил Бурцев.

"Во многом, скажем так, по белью, которое выдавалось бесплатно в рамках бесплатной перевозки и забиралось, это мы воспринимали как некую ментальность того, что люди считают, что это, если выдано в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из каких других соображений", — пояснил представитель РЖД.