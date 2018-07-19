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Дельфин в море. Архивное фото.

Ученые зафиксировали случаи намеренных убийств дельфинов в Черном море

© AFP 2018 / HECTOR GUERRERO
Новости
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Численность ежегодно гибнущих млекопитающих на всем побережье Черного моря исчисляется тысячами особей, сообщил эксперт.

СУХУМ, 19 июл —Sputnik. Случаи намеренных убийств дельфинов зафиксированы на побережье у Севастополя в 2018 году, сказал на пресс-конференции в Симферополе младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей Артов. Об этом сообщает РИА Новости. 

"В этом году весной мы наблюдали (выброшенными на берег — ред.) трупы животных со вскрытыми животами. Мне раньше не приходилось видеть таких ситуаций. Это не одно, а несколько животных… Мы предполагаем, что животные попались живыми и они были фактически убиты", — сказал Артов.

Мертвый дельфин вынесенный на берег Сухумской бухты
© Фото : Алхас Чолокуа
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Ученый продемонстрировал фотографии с отрезанной головой дельфина, которая была обнаружена на побережье в Севастополе. По его словам, причины подобного поведения людей ему непонятны. Такие случаи, по словам Ардова, единичны, в основном дельфины гибнут из-за попадания в сети рыбаков и браконьеров. Запутываясь в них, они задыхаются, сказал Артов.

В период с апреля по сентябрь 2017 года на крымском побережье было обнаружено 217 трупов китообразных — афалин, белобочек и морских свиней. За четыре месяца 2018 года на берегу обнаружена 21 особь. Главной причиной гибели краснокнижных млекопитающих является рыболовство и браконьерская деятельность.




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