В МВД Великобритании назвали спекуляциями сообщения о "подозреваемых" по делу Скрипалей

Ранее СМИ сообщили, что полиция Великобритании полагает, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери отравили несколько человек и что к этому причастны выходцы из России.

СУХУМ, 19 июл — Sputnik. Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес считает спекуляциями сообщения об идентификации причастных к отравлению в Солсбери, передает РИА Новости. © Sputnik . Алекс Макнотон Британская полиция идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей

Полиция Великобритании полагает, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили несколько человек и что к этому причастны выходцы из России, сообщили ранее британские СМИ. Уточнялось, что следствие использовало записи с камер видеонаблюдения и данные о тех, кто прибыл в страну примерно в тот период.

"Я считаю, что эта история относится к разряду "малоосведомленной дикой спекуляции", — написал Уоллес в Twitter.

Четвертого марта в Солсбери, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

© Sputnik . Алекс Макнотон Британия восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.