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Следственные мероприятие в Солсбери

В МВД Великобритании назвали спекуляциями сообщения о "подозреваемых" по делу Скрипалей

© AFP 2018 / Ben STANSALL
Новости
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Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (89)
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Ранее СМИ сообщили, что полиция Великобритании полагает, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери отравили несколько человек и что к этому причастны выходцы из России.

СУХУМ, 19 июл — Sputnik. Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес считает спекуляциями сообщения об идентификации причастных к отравлению в Солсбери, передает РИА Новости.

В Солсбери приступили к очистке связанных с отравлением Скрипалей мест
© Sputnik . Алекс Макнотон
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Полиция Великобритании полагает, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили несколько человек и что к этому причастны выходцы из России, сообщили ранее британские СМИ. Уточнялось, что следствие использовало записи с камер видеонаблюдения и данные о тех, кто прибыл в страну примерно в тот период.

"Я считаю, что эта история относится к разряду "малоосведомленной дикой спекуляции", — написал Уоллес в Twitter.

Четвертого марта в Солсбери, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В Солсбери приступили к очистке связанных с отравлением Скрипалей мест
© Sputnik . Алекс Макнотон
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Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (89)



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