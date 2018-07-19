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Названо лучшее фото года, сделанное на iPhone

© Sputnik . Максим Блинов
Новости
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В этом году в конкурсе приняли участие фотографы из 140 стран мира.

СУХУМ, 19 июл — Sputnik. Жюри конкурса iPhone Photography Awards выбрало лучшую фотографию 2018 года, сделанную на смартфон от Apple. Об этом сообщает РИА Новости.

Победителем стал фотограф-документалист из Бангладеш Яшим Салам, снявший детей рохинджа в лагере беженцев.

Работа фотографа Jashim Salam Displaced, получившая Гран-при и звание Фотограф года в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : Jashim Salam/ 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Jashim Salam "Displaced", получившая Гран-при и звание "Фотограф года" в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards

Эксперты выбрали по три лучшие фотографии в 18 категориях. Победителями стали фотографы почти из 30 стран.

Так, сделанный россиянином Антоном Кругловым кадр на сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" занял второе место в категории "Природа".

iPhone Photography Awards проходит c 2007 года. По словам организаторов, мероприятие призвано продемонстрировать потенциал съемки на камеру смартфона.




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