Названо лучшее фото года, сделанное на iPhone

СУХУМ, 19 июл — Sputnik. Жюри конкурса iPhone Photography Awards выбрало лучшую фотографию 2018 года, сделанную на смартфон от Apple. Об этом сообщает РИА Новости.
Победителем стал фотограф-документалист из Бангладеш Яшим Салам, снявший детей рохинджа в лагере беженцев.
Эксперты выбрали по три лучшие фотографии в 18 категориях. Победителями стали фотографы почти из 30 стран.
Так, сделанный россиянином Антоном Кругловым кадр на сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" занял второе место в категории "Природа".
Второе место в номинации «Природа» в iPhone Photography Awards. Сделал наш соотечественник Антон Круглов. Подробнее → https://t.co/TxdMiDur2H pic.twitter.com/sHT20Mg2Vh— kzkv (@jc_ru) 19 июля 2018 г.
iPhone Photography Awards проходит c 2007 года. По словам организаторов, мероприятие призвано продемонстрировать потенциал съемки на камеру смартфона.