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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум по Донбассу

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
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Лидеры России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, договорились не озвучивать публично данный план, чтобы президент США имел возможность его обдумать, утверждают в агентстве Bloomberg.

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки провести референдум в качестве одного из вариантов урегулирования кризиса в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Источники агентства, которые присутствовали на совещании Путина с послами и постоянными представителями России, сообщили, что речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.

Путин и Трамп договорились не озвучивать публично данный план, чтобы президент США имел возможность его обдумать, добавили собеседники Bloomberg.




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