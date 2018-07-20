СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум по Донбассу

Лидеры России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, договорились не озвучивать публично данный план, чтобы президент США имел возможность его обдумать, утверждают в агентстве Bloomberg.

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки провести референдум в качестве одного из вариантов урегулирования кризиса в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Источники агентства, которые присутствовали на совещании Путина с послами и постоянными представителями России, сообщили, что речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.

Путин и Трамп договорились не озвучивать публично данный план, чтобы президент США имел возможность его обдумать, добавили собеседники Bloomberg.