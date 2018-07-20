Спецслужбы проводят обыски в офисе "Роскосмоса" по делу о госизмене

Источники газеты "Коммерсант" заявили, что спецслужба проверяет "десяток людей из отрасли" на предмет сотрудничества с западными спецслужбами.

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Обыски проходят в головном институте "Роскосмоса" — ЦНИИМАШе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проинформирован об этом и поручил оказывать следствию "максимальное содействие", уточнил собеседник агентства.

Сотрудники ФСБ пришли в кабинеты некоторых сотрудников ЦНИИМаша, пишет газета "Коммерсант", а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Мероприятия проводятся в рамках расследования дела о государственной измене.

Источники газеты "Коммерсант" заявили, что спецслужбы выяснили, что за рубеж "утекли" секретные наработки российской промышленности в части гиперзвука.

"Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт",— заявил один из собеседников издания.

Называть фамилии фигурантов и их процессуальный статус он отказался, сославшись на тайну следствия.