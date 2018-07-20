Составлен рейтинг самых опасных приложений для смартфонов

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Эксперты в области кибербезопасности составили список самых опасных мобильных приложений, которые могут вызвать угрозу для корпоративных клиентов. В группе наивысшего риска iOS-устройства и мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger. Об этом говорится в исследовании компании Appthority за второй квартал 2018 года, сообщает портал "360tv".

© AFP 2018 / JEWEL SAMAD Apple усилит защиту iPhone от взлома

Что касается мобильных приложений для Android, здесь те же два лидера антирейтинга, а вот третье место занял мессенджер Telegram. Причем, специалисты отмечают, что если WhatsApp и Facebook Messenger и раньше фигурировали в числе самых опасных программ, то Telegram лишь по итогам второго квартала текущего года попал в этот перечень.

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В настоящее время некоторые организации запрещают своим сотрудникам пользоваться мессенджерами, соцсетями, а также сервисами для онлайн-знакомств.