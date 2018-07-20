Умерла первая жена Владимира Высоцкого

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. На 82-м году жизни скончалась народная артистка России Иза Высоцкая, первая супруга Владимира Высоцкого, сообщает РИА Новости.

"Иза Константиновна скончалась сегодня утром, в 05:30 (03:30 мск)", — сообщила директор драматического театра Тагила агентству.

Прощание состоится 22 июля в Нижнем Тагиле.

В 1958 году Высоцкая окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила в театрах Киева, Ростова-на-Дону, Перми, Владимира, Лиепаи. С 1970 года жила и работала в Нижнем Тагиле. Актриса исполняла главные роли в спектаклях "Золотая пыль", "Последний пылкий влюбленный", "Мать" К. Чапека, "Ваша сестра и пленница", "Гарольд и Мод" и многих других.

Замужем за Владимиром Высоцким была пять лет — с 1960 по 1965 год. Актриса написала две книги воспоминаний о бывшем муже — "Короткое счастье на всю жизнь" и "С тобой… без тебя".