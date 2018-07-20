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Сон

Надо бы выспаться: гормон сна защищает от сердечной недостаточности

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Российские ученые в экспериментах на крысах выяснили полезные свойства сна для человеческого организма.

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН выяснили, что мелатонин, гормон сна, улучшает работу клеток сердца. Их выводы представлены в International Journal of Molecular Sciences, сообщает РИА Новости.

Калинкин Александр
© Фото: Центр медицины сна МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова
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Мелатонин — это гормон, который есть у всех живых организмов, начиная с бактерий. При старении, стрессе и развитии некоторых заболеваний уровень мелатонина снижается. Этот гормон не накапливается в клетках, однако его синтез активируется в ночное время суток, поэтому, чтобы его уровень регулярно увеличивался, необходимо соблюдать режим сна и спать в темноте. Также для синтеза мелатонина нужно есть продукты, содержащие "предшественник" мелатонина — триптофан. К ним относятся бананы, индейка, цыплята, мягкий сыр, тыквенные семечки, миндаль.

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Митохондрии называют энергетическими станциями клеток, так как эти структуры вырабатывают молекулы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) — универсального источника энергии для любых клеточных процессов.

"Мы показали, что при регулярном употреблении мелатонина у старых крыс уменьшалась зона поражения сердечной мышцы при острой сердечной недостаточности", — рассказывает Ирина Одинокова, научный сотрудник лаборатории фармакологической регуляции клеточной резистентности ИТЭБ в Пущино, чьи слова приводит пресс-служба института.

Зевающая собака
© Depositphotos / Damedeeso
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Исследование проводилось на 12 крысах, которые были разделены на четыре группы. В первой и третьей группах крысы пили обычную воду, для второй и четвертой в нее подмешивали мелатонин. Через два месяца крысам из третьей и четвертой групп ввели изопреналин — вещество, которое вызывает у них сердечную недостаточность, а животным из первых двух групп — безвредный солевой раствор.

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Через несколько недель после начала эксперимента ученые вызвали у животных искусственный сердечный приступ и проследили за тем, как у них будет восстанавливаться сердце и возникнет ли недостаточность. Как показали опыты, сердце крыс, принимавших мелатонин, заметно меньше пострадало от этой "экзекуции", чем мышцы миокарда грызунов из контрольной группы. Такой эффект объясняется тем, что мелатонин подавлял негативные эффекты от попадания молекул токсина внутрь митохондрий.

Исследование тканей сердца всех крыс, участвовавших в эксперименте, показало, что у тех животных, которые получали мелатонин, поражение тканей сердца после введения изопреналина оказалось менее выраженным благодаря тому, что мелатонин устранял негативные эффекты изопреналина на митохондрии клеток сердечной ткани.

 

 

 

 

 

 

 

Теги:
сон, сердце, наука, Россия, Медицинские исследования, Медицина и здоровье



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