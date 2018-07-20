Зло не дремлет: опубликован рейтинг кинозлодеев

Сотрудники издания The Hollywood Reporter провели опрос и определили главных киношных злодеев всех времен и народов.

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Мировая общественность назвала Дарта Вейдера из киносаги "Звездные войны" главным злодеем в истории кинематографа. Следом за ним идет доктор Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса. Тройку замыкает Злая Ведьма Запада из фильма "Волшебник страны Оз". Ее роль блестяще исполнила Маргарет Хэмилтон, передает 360tv.

В списке также фигурирует Джокер из "Темного рыцаря". В образ злодея удачно вошел австралийский актер Хит Леджер. Не осталась в стороне и медсестра Милдред Рэтчед из экранизации "Пролетая над гнездом кукушки". Американская актриса Луиза Флетчер была удостоена за эту роль "Оскара" и "Золотого глобуса".

Особое высокомерие продемонстрировала Миранда Пристли из "Дьявол носит Prada", которую сыграла Мерил Стрип. Всего в рейтинг попали 25 имен.