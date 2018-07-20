Неизвестный напал с оружием на пассажиров автобуса в Германии

По информации издания, нападавший мужчина может быть выходцем из Ирана, ему около 35 лет.

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Мужчина напал на пассажиров автобуса в немецком Любеке, в результате 14 человек пострадали, из них двое получили тяжелые ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Luebecker Nachrichten.

Сообщается, что неизвестный достал из рюкзака оружие и напал на людей, ехавших с ним в одном автобусе. Когда водитель остановил автобус, чтобы пассажиры могли выйти, мужчина напал и на него. Неподалеку проезжал патрульный автомобиль полиции. Нападавший был задержан. Погибших в инциденте нет.

По информации издания, нападавший мужчина может быть выходцем из Ирана, ему около 35 лет.