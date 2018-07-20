Путин прокомментировал повышение пенсионного возраста

Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

СУХУМ, 20 июл — Spurnik. Президент России Владимир Путин заявил, что лично ему никакой из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста в стране не нравится, но в этом вопросе надо опираться на экономические оценки, сообщает РИА Новости.

"Когда меня спрашивали и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", — сказал Путин на встрече в пятницу с волонтерами в Калининграде.

© Sputnik . Владимир Федоренко Пенсионная реформа: есть ли проблема и кто не желает ее видеть

Президент отметил, что этот вопрос чувствителен и обсуждается с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет.

"Вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник. Он обсуждается так или иначе с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет, разные варианты предлагали", — ответил Путин на вопрос журналистов, каково его личное мнение об изменениях в пенсионном законодательстве.

Путин, говоря о пенсиях, заявил, что если ничего не менять, ситуация в будущем изменится не в пользу работающих, и тогда может лопнуть пенсионная система.

"На пять пенсионеров приходится шесть работающих и ситуация будет меняться не в пользу работающих — их количество будет сокращаться. И наступит момент, довольно быстро, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих и будет уменьшаться. И тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет резервного фонда, из которого мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы, либо это лопнет", — уточнил Путин.

Президент отметил, что окончательного решения по вопросу изменения пенсионного законодательства еще нет, необходимо выслушать все мнения.

Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Одобрение проекта в первом чтении уточняет лишь базисные нормы. Как сообщил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, на обсуждение поправок выделят не один, а более чем два месяца — думский комитет по труду и соцполитике решил продлить этот срок с 18 августа до 24 сентября.