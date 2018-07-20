Врачи выписали пострадавшего от отравления в Эймсбери британца

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Британец Чарли Роули, ставший жертвой отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, выписан из больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя среднего персонала больницы в Солсбери Лорны Уилкинсон.

"Я рада подтвердить, что ранее сегодня Чарли Роули был выписан из больницы. Чарли прошел через ужасающее испытание, которое большинство из нас не могут себе и представить", — говорится в заявлении Уилкинсон.

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От лица всех медиков, ухаживавших за Роули, она пожелала ему дальнейшего выздоровления.

"В рамках ухода за Чарли и другими жертвами нервно-паралитического вещества мы провели процедуру обеззараживания. Мы сделали это и для того, чтобы помочь им поправиться, и для того, чтобы не оставалось загрязнения, способного повредить им или кому бы то ни было, кто вступит с ними в контакт", — отмечается в заявлении.

Медики уверяют, что для окружающих Роули угрозы не представляет.

Уилкинсон также попросила журналистов дать медикам возможность спокойно заниматься своей повседневной работой.

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Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери.