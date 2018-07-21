Новый вид динозавров открыли в США и показали на видео

Останки динозавра были обнаружены еще в 2008 году, но выяснить, что он относится к новому виду, удалось только сейчас.

СУХУМ, 21 июл —Sputnik. Палеонтологи из США объявили об открытии ранее неизвестного вида динозавров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Youtube-канал Музея естественной истории штата Юта.

Новый вид получил название Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони. — ред.).

Травоядный анкилозавр жил около 76 миллионов лет назад и был мощным ящером, покрытым крепкими костяными панцирями с булавообразными окончаниями хвостов.

По мнению палеонтологов, он оказался на территории США в результате миграции, произошедшей в позднем меловом периоде.